Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail de ateşkesi kabul etmeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizim telkinlerimizle Hamas'ın ateşkesi kabul ettiğini açıklamasından memnuniyet duyduk. Şimdi aynı adım İsrail tarafından da atılmalıdır." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 yıllık aradan sonra geniş bir heyetle gerçekleştirilen Irak ziyaretinin hem sonuçları hem de içerdiği mesajlar açısından tarihi öneme sahip olduğunu belirtti.

Irak Cumhurbaşkanı ve Başbakanıyla güvenlik, ulaştırma, enerji ve su başta olmak üzere ortak gündemlerindeki konuları detaylıca ele aldıklarını ifade eden Erdoğan, farklı alanlarda imzalanan 27 anlaşmayla ziyareti taçlandırdıklarını söyledi.

Bölgenin geleceğini belirleyecek Kalkınma Yolu Projesinde imzalanan dörtlü mutabakatla kritik bir eşiğin daha aşıldığını vurgulayan Erdoğan, halihazırda 20 milyar dolar seviyesinde seyreden ticaret hacmini daha üst seviyelere taşımak istediklerini kaydetti.

Erdoğan, Irak hükümetinin PKK'yı yasaklı örgüt ilan etmesinin terörle mücadele bağlamında mühim bir adım olduğuna işaret ederek, "PKK'nın terör örgütü olarak ilan edilmesini beklediğimizi de ifade ettik. Irak Türkmeni kardeşlerimizle bir araya gelerek yanlarında olduğumuzu dile getirdik. Bağdat'taki temaslarımızın ardından geçtiğimiz Erbil'de de son derece verimli, olumlu ve samimi istişareler gerçekleştirdik. Bizi ve heyetimizi muhabbetle karşılayan tüm Iraklı kardeşlerimize tekrar teşekkür ediyorum." diye konuştu.

DEAŞ ve PKK fark etmeksizin terör belasının Türkiye için olduğu kadar Irak için de büyük bir tehdit kaynağı olduğunun altını çizen Erdoğan, bölgenin ekonomik olarak gelişmesi, siyasi olarak huzura ve istikrara kavuşmasının ancak terör tehdidinin ortadan kaldırılmasıyla mümkün olduğunu belirtti.

Kuzey Irak'taki terör bataklığını tamamen kurutana kadar mücadeleyi sabırla sürdüreceklerini ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Suriye'de müttefiklerimizce verilip tutulmayan sözler nedeniyle yarım kalan işimizi, vakti ve saati geldiğinde mutlaka tamamlayacağız. Şunun bilinmesini isterim. PKK, Irak ve Suriye'de hayat alanı bulduğu müddetçe kendimizi güvende hissetmemiz mümkün değildir. Kandil ve Suriye'deki terör baronları her fırsatta ülkemizi karıştırmaya, siyasete müdahale etmeye, vatandaşlarımız üzerinde baskı kurmaya devam edeceklerdir. Hiçbir devlet böyle bir tehdidi görmezden gelemez. Irak ve Suriye operasyonlarımız neticesinde manevra alanı iyice daralan bölücü örgüte neşteri önümüzdeki süreçte vuracağız. Evlatlarımızın terörün olmadığı bir iklimde yaşamaları için ne gerekiyorsa onu yapmaktan çekinmeyeceğiz. Yakın dönemde Irak seyahatimizin etkilerini geniş bir yelpazede görmeye başlayacağız."

"Yeni krizlerin patlak vermemesi için çalışmayı sürdüreceğiz"

Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in resmi ziyaretinin, Avrupa Birliği, ekonomik ilişkiler, savunma sanayi kısıtlamaları ve artan yabancı düşmanlığı konularının tekrar gözden geçirilmesi için fırsat teşkil ettiğini kaydetti.

Türkiye-Almanya Dostluk Anlaşmasının 100. yıl dönümüne tekabül etmesi bakımından da Steinmeier'in ziyaretinin anlamlı olduğunu aktaran Erdoğan, iki müttefike yakışmayan savunma kısıtlamalarının kaldırılması gerektiğini açıkça söylediklerini dile getirdi.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son olarak 4 kardeşimizin hayatına mal olan ırkçı saldırıların engellenmesi ve faillerinin cezalandırılması konusunda da beklentilerimizi ifade ettik. PKK, YPG, FETÖ başta olmak üzere insanlarımıza ve temsilciliklerimize saldıran terör örgütleriyle mücadelenin önemini vurguladık.

50 milyar doları bulan ikili ticaretimizi dengeli biçimde 60 milyar dolara ulaştırmayı hedefliyoruz. Türkiye, hakkaniyete ve ahde vefa ilkesine riayet edildiği sürece Avrupa Birliği ve birlik üyesi ülkelerle ilişkilerini geliştirmeye isteklidir. Ancak bunun için evvelemirde Avrupa Birliği'nin stratejik körlükten kurtulması ve Türkiye'yi dışlamaktan vazgeçmesi gerekiyor."

Avrupa'nın, doğusu ve batısındaki güçlerin rekabeti sebebiyle sıkıştığı mengeneden tek çıkış yolunun Türkiye olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Avrupalı liderler bu gerçeği ne kadar erken görür ve kabullenirse kendileri için o kadar iyi olacaktır. Biz, ortak coğrafyamızın daha kötüye gitmemesi, savaşların yayılmaması, yeni krizlerin patlak vermemesi için çalışmayı sürdüreceğiz." dedi.

"Tüm Batılı aktörleri İsrail yönetimine baskı yapmaya çağırıyorum"

Erdoğan, "Bu vesileyle bizim telkinlerimizle Hamas'ın ateşkesi kabul ettiğini açıklamasından memnuniyet duyduk. Şimdi aynı adım İsrail tarafından da atılmalıdır. Tüm Batılı aktörleri İsrail yönetimine baskı yapmaya çağırıyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce de pek çok kez ifade ettiğinin altını çizerek, "Biz dostlarımızın sayısını artırmanın peşindeyiz. Bölgemizdeki hiçbir ülkeyle çözülemeyecek sorunumuz yok. Diyalog ve müzakerenin açamayacağı kapı olmadığı inancındayız. Yeter ki hüsnü niyetle yaklaşılsın, diplomasiye imkan tanınsın. Gerisi biraz gayret, biraz fedakarlıkla mutlaka gelecektir." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'yi her alanda daha ileri seviyelere taşıyacağız"

Yarın Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ı Türkiye'de misafir edeceklerini ifade eden Erdoğan, haftaya pazartesi de Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in resmi ziyaret kapsamında Ankara'ya geleceğini belirtti.

Çift başlı Selçuklu kartalı misali doğu ve batı ile ilişkileri ortak çıkarlar temelinde geliştirmenin yollarını arayacaklarını dile getiren Erdoğan, "Milli gelirinin büyüklüğü 1,1 trilyon dolar sınırını aşan, bölgesindeki etki alanı günden güne artan, krizlerin çözümünde anahtar rol üstlenen, çatışmaların ortasında istikrar adası olarak öne çıkan Türkiye'yi, inşallah her alanda güçlendirecek, kalkındıracak, daha ileri seviyelere taşıyacağız." dedi.

(Sürecek)