Üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası var! 100 kilometredeki maliyeti 8 lira

Bilecik'te lise öğrencileri tarafından üretilen ve KAYITECH E-1 adı verilen elektrikli araç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kaputu imzalandı. Araç 1 dolu batarya ile 50 kilometre yol kat ederken, 100 kilometredeki maliyet sadece 8 lira.

Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinden oluşan ekip KAYITECH E-1 adını verdikleri elektrikli araç üretti. Daha önce İlk kez katıldıkları TÜBİTAK 2. Liseler arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda ürettikleri elektrikli araçla finale kalma başarısını gösteren KAYITECH E-1 aracı TEKNOFEST kapsamında TÜBİTAK tarafından düzenlenen Efficiency Challenge Elektrikli Araç yarışlarına katılarak ödül almaya hak kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kaputu imzalanan araca gözü gibi bakan öğrenciler, haklı gururlarını yaşıyorlar.

ARIZA ŞOFÖRE UYARI VERİYOR

KAYITECH takımının yedek sürücüsü ve aracın yazılım kısmıyla ilgilenen lise öğrencisi Rahime Topal, "Burada kontak var, burada acil durum butonumuz var. Burada ikaz lambamız var. Burada hız sabitleyicimiz var. Vites ve ileri geri vites butonlarımız var. Burada kornamız var. Burada sinyallerimiz, far, silecek butonları var. Burada gösterge panelimiz var, burada motor ve batarya sıcaklıklarımızı gösteriyor. Burada voltajı ve amperi gösteriyor. Burada yaptığımız hızı gösteriyor. Burada yarışı 65 dakikada bitirmemiz gerektiği için buraya saniye koyduk. Buraya bastığımızda saniye başlamış oluyor. Burada tur sayımız var. Her tur attığımızda buradakine basarak turu ilerletiyoruz. Burada ise uyarılarımız var. Arkada duman sensörün de vesaire arıza çıktığında şoföre sesli ve ışıklı bir şekilde uyarı veriyor. Burada ayarlar kısmına girdiğimizde tur sayısını falan sıfırlamak istediğimizde bunlara basıyoruz. Burada kara kutumuz var. Telemetreye gelen bilgiler kara kutuya yazılıyor. Buradan da görebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

"ARACIMIZA CUMHURBAŞKANI'NDAN İMZA ALDIK"

Rahime Topal, son olarak aracı Samsun'da düzenlenen TEKNOFEST 2022 Teknoloji Yarışında sergilendiklerini anlatarak, "Aracımız TEKNOFEST'te ilk olarak Körfez pistinde kazandığımız yarış süresince yaptığımız performansa göre Samsun'da sergiye çağırıldık. Aracımız burada tamamen görsel amaçlıydı. Gelen seyircilerimize karşı aracımıza bindirdik, aracımızı tanıttık orda görsel olarak. Sergiydi bu. Sergiye katılmaya hak kazandık. Daha sonra bu gösteri alanında da aracımıza Cumhurbaşkanından imza aldık, bu bizi gururlandırdı" şeklinde konuştu.

"3 AYDA ARABAMIZI YAPTIK"

KAYITECH takımında elektrik bölümü görevlisi lise öğrencisi Enis Akyaşal ise, "Aracımıza nisan ayında başladık. Haziran ayında bitmiş bulunmaktadır. 3 ayda arabamızı yaptık. İlk olarak aracın demirden şasesini yapmaya başladık kaynak bölümümüzün yardımıyla. Motorumuzu ve diğer ekipmanlarımızın siparişini verdik. Geldikten sonra da montajlamaya başladık. Aracımızın 2 kilovat motoru var. 55 kilometre hıza kadar da çıkmaktadır. 80 kilometreye kadar çıkıp 55 kilometreye hız yapabiliyor. Aracımız lityum fosfat pillerinden 200 adet bulunmaktadır. Tam şarjla 80 km gitmektedir, yol almaktadır. Aracımızda da ayrıca 6 saatte tam şarj kıvamına gelmektedir" dedi.

"OKULUMUZ VE BİLECİK ADINA GURUR DUYUYORUZ"

Enis Akyaşal, son olarak, "Samsun'da TEKNOFEST'te Cumhurbaşkanımız röportaj sırasında aracımızı tanıtıp imza aldık. Burada Bilecik adına okulumuz adına çok gurur verici bir şeydi. Çok mutlu olduk. Cumhurbaşkanımızın yanında Mustafa Varank Bakanımızın imzasını da aldık. Okulumuz ve Bilecik adına çok gurur duyuyoruz" sözlerine yer verdi.

"TEKNOFEST BU ONURU BİZE LAYIK GÖRDÜ"

Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi Atölye Şefi Can Şilit, TEKNOFEST'e 8 tane öğrenci ve 2 tane danışman öğretmenle birlikte katıldıklarını söyledi. Şilit, "3 aylık bir süreç içerisinde otomobilimiz ortaya çıktı. Daha sonra Kocaeli'nde Körfez pistinde finallere katılmaya hak kazandık. Bu finaller sonucunda orada da jüri üyelerinin kurul özel ödülüne layık görüldük. Orada da güzel bir yarış sergiledik. En son Samsun'da TEKNOFEST'in Karadeniz ayağı vardı. TEKNOFEST bu onuru bize layık gördü ve oraya biz davet etti. Türkiye'den elektrikli araç kategorisinde liseler arasında sadece 11 tane araç vardı. Biz burada hem okulumuzu hem Bilecik'imizi temsil etme fırsatı bulduk" dedi.