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Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbedilen öğretmene geçmiş olsun dileğinde bulundu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da bir veli tarafından darbedilen Necla öğretmeni arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu. Öğretmene yumruk attığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da bir veli tarafından darbedilen öğretmeni arayarak kendisine geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Sarıyer'deki Prof. Ali Kemal Yiğitoğlu Ortaokulunda bir veli tarafından darbedilen Necla öğretmen ile telefonda görüştü.

Olayla ilgili bilgi alan Erdoğan, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Öğretmene yumruk attığı gerekçesiyle dün gözaltına alınan şüpheli A.Ç, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

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Kaynak: AA / Güncel

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