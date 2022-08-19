Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Hz. Ali Camii'nde kıldı Güncel Haberler CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nde kıldı. CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak, cuma namazı için Hz. Ali Camii'ne geldi. Erdoğan cuma namazını burada kılarken kendisine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe eşlik etti. Cuma namazının ardından camiden ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe ve Yönetim Kurulu Üyelerini kabul etmek üzere Dolmabahçe Ofis'ne geçti. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Üsküdar Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Hz. Ali Camii'nde kıldı - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.