Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı ikramiyeleri emeklilerin hesabına yatırılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 2 ila 5 Nisan tarihleri arasında emeklilerin hesabına yatırılacağını açıkladı. Ayrıca, bölgesel krizlerin ve istikrarsızlıkların yol açtığı mali yükün en az şekilde insanlara yansıtılması hedeflendiğini belirtti. Erdoğan, Gazze'de işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan olayların insanlık adına utanç verici olduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ""Ramazan Bayramı ikramiyelerini 2 ila 5 Nisan tarihleri arasında emeklilerimizin hesabına yatırmış olacağız"
"Bölgesel krizlerin ve istikrarsızlıkların yol açtığı mali yükü en az şekilde insanımıza yansıtmanın derdindeyiz"
" Gazze'de işgal edilmiş Filistin topraklarında insanlık adına utanç verici günlere şahitlik ediyoruz"