Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın vefatı) Taziye için bir ziyarete gideceğiz."
AA - Zeynep Rakipoğlu - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın vefatı) Taziye için bir ziyarete gideceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın vefatı) Taziye için bir ziyarete gideceğiz."
AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel