Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın vefatı) Taziye için bir ziyarete gideceğiz." - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın vefatı) Taziye için bir ziyarete gideceğiz."

AA - Zeynep Rakipoğlu - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın vefatı) Taziye için bir ziyarete gideceğiz.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın vefatı) Taziye için bir ziyarete gideceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın vefatı) Taziye için bir ziyarete gideceğiz."

AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel

Birleşik Arap Emirlikleri, Recep Tayyip Erdoğan, Halife, Güncel, Haberler

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