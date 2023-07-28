Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Abdi İpekçi Basketbol Gelişim Merkezi) Yeni projemizi bir spor salonundan öte her açıdan göz kamaştıran modern bir spor...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Abdi İpekçi Basketbol Gelişim Merkezi) Yeni projemizi bir spor salonundan öte her açıdan göz kamaştıran modern bir spor kompleksi anlayışıyla planladık.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Abdi İpekçi Basketbol Gelişim Merkezi) Yeni projemizi bir spor salonundan öte her açıdan göz kamaştıran modern bir spor kompleksi anlayışıyla planladık."
Kaynak: AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel