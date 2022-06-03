Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 Üniversiteye Rektör Atadı - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 Üniversiteye Rektör Atadı

ANKA - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 Üniversiteye Rektör Atadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, Türk- Alman Üniversitesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi, Ankara Bilim Üniversitesi ve Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi’ne yeni rektörler atadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, Türk- Alman Üniversitesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi, Ankara Bilim Üniversitesi ve Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'ne yeni rektörler atadı.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, Türk- Alman Üniversitesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi, Ankara Bilim Üniversitesi ve Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'ne atanan rektörler Resmi Gazete'de yayınlandı.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'ne Prof. Dr. Erhan Özden; Türk- Alman Üniversitesi'ne Prof. Dr. Cemal Yıldız;  İstanbul Gelişim Üniversitesi'ne Prof. Dr. Bahri Şahin rektör olarak atandılar. Prof. Dr. Cemal Yıldız, Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü olarak görev yapıyordu.

Ankara Bilim Üniversitesi Rektörü Yavuz Demir ve Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Muzaffer Elmas ise yeniden bu görevlere atandılar.

ANKA / Güncel

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