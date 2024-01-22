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Cumhur İttifakı Kırklareli Belediye Başkan Adayı Derya Bulut Partilileriyle Bir Araya Geldi

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Derya Bulut, Kırklareli'nin kaderi açısından önemli olan bu seçimde tüm vatandaşlardan destek istedi ve kenti güzel günlere taşımak için çalışacaklarını belirtti. Cumhur İttifakı olarak sıkılmadık el çalınmadık kapı bırakmayacaklarını vurgulayan Bulut, bu sorumluluğun hepimizin üzerinde olduğunu söyledi.

Cumhur İttifakı Kırklareli Belediye Başkan Adayı Derya Bulut partilileriyle bir araya geldi.

Bulut, bir düğün salonunda düzenlenen "Dünden Bugüne Cumhur İttifakı Programı"nda bu seçimin Kırklareli'nin kaderi açısından önemli olduğunu söyledi.

Tüm vatandaşlardan destek isteyen Bulut, kenti güzel günlere taşımak için çalışacakları kaydetti.

Cumhur İttifakı olarak sıkılmadık el çalınmadık kapı bırakmayacaklarını anlatan Bulut, "Bu seçim Derya Bulut seçimi değildir. Bu seçim sadece Cumhur İttifakı seçimi de değildir. Bu seçim kentin kaderidir. Hep birlikte ele ele verip bu kaderi olumlu yönde değiştireceğiz. Dolayısıyla bu sorumluluk başta ben olmak üzere hepimizin üzerinde. Hepimiz hiçbir menfaat beklemeden, Kırklareli'ni güzel günlere taşıyabilmek adına, uyumayacağız, kapı kapı doluşacağız, herkesle görüşeceğiz, sizlerin destekleriyle başaracağız." şeklinde konuştu.

Bulut ardından partilileriyle istişarede bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

Derya Bulut Kırklareli Politika Güncel Haberler

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