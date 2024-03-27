Çubuk'ta Yatırımlar İncelendi

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ilçede yapımı devam eden yatırımları inceledi.

Demirbaş, ilçede bir otomotiv firması tarafından yapımı devam eden test ile AR-GE merkezinde incelemelerde bulundu.

Test yolunu inceleyen Demirbaş, AR-GE çalışmalarının yapılacağı alanları ve aşamaları inceledi. Fabrikayı alanını gezen Demirbaş, test süreçleri hakkında bilgi aldı.

Fabrika yetkilileri ve firma sorumlularıyla da bir araya gelen Demirbaş, firmanın Avrupa'nın en önemli test ve AR-GE merkezlerinden birinin ilçede hizmete gireceğini söyledi.

Dev bir bütçe ile kurulan yeni teknolojik üssün ilçelerinde olmasından duyduğu mutluluğu dile getiren Demirbaş, yatırımın ilçede istihdama büyük katkısının olacağını belirtti.

Başkan Demirbaş'a, Belediye meclis üyeleri ve Ak Parti İlçe Başkanı Ahmet Kılıç eşlik etti.