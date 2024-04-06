Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Anadolu Ajansı'nın 104. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Dağlı, mesajında, AA'nın yurt içi ve dışındaki örgütlenmesini geliştirerek görevini başarıyla yerine getirdiğini belirtti.

AA'nın kuruluşunun 104. yıl dönümünü tebrik eden Dağlı, şunları kaydetti:

"Milletimizin istiklal mücadelesini bütün dünyaya duyurmak için Gazi Mustafa Kemal tarafından kurulan Anadolu Ajansı, Milli Mücadele yıllarından bu yana halkımızı bilgilendirmekte, Türk milletinin sesini tüm dünyaya duyurmaktadır. Anadolu Ajansı kamuoyunun doğru, eksiksiz ve tarafsız bilgilendirilmesi ilkesinden taviz vermeden her dönemde güvenilir bir haber kaynağı olmuş, iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri yakından takip etmiştir. Sorumlu ve ilkeli habercilik anlayışıyla milletimizin güvenini ve saygınlığını kazanan Anadolu Ajansının, sürekli gelişme bilinciyle milletimize hizmet etmeye devam edeceğine yürekten inanıyorum. Anadolu Ajansının daha nice gurur dolu yılları geride bırakacağına inanıyor, Ajans'ın 104. kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyor, başarılarının devamını diliyorum."