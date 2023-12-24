Çorum'un Kargı ilçesinde üç katlı ahşap evde çıkan yangında 1 kişi öldü

Çorum'un Kargı ilçesinde üç katlı ahşap evde çıkan yangında 1 kişi öldü.

İlçeye bağlı Avşar köyünde Leyhare Ekici'ye (59) ait üç katlı ahşap evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangında ahşap ev çöktü. Kargı Belediyesi itfaiye ekiplerince yangının söndürülmesinin ardından enkazda Ekici'nin cesedine ulaşıldı.

Cenaze, otopsi işlemleri için Kargı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Köy muhtarı Rumi Bamyeci, AA muhabirine, Ekici'nin üç katlı ahşap evin orta katında yalnız yaşadığını söyledi.

Gece saatlerinde rüzgar nedeniyle köyde elektrik kesintisi yaşandığını belirten Bamyeci, Ekici'nin yaktığı mumun yangına sebep olabileceğini değerlendirdiklerini kaydetti.