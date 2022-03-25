Tüfekle okula gelen öğrenci öğretmenlerce sakinleştirilerek polise teslim edildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tüfekle okula gelen öğrenci öğretmenlerce sakinleştirilerek polise teslim edildi

AA - Kemal Ceylan - Güncel
 - Güncelleme:

Çorum'da arkadaşları ve öğretmeniyle yaşadığı tartışma sonrası okula tüfek ve kurusıkı tabancayla gelen lise öğrencisi, diğer öğretmenlerce sakinleştirilip elinden tüfeği alınarak okula çağrılan polis ekiplerine teslim edildi.

ÇORUM (AA) - Çorum'da arkadaşları ve öğretmeniyle yaşadığı tartışma sonrası okula tüfek ve kurusıkı tabancayla gelen lise öğrencisi, diğer öğretmenlerce sakinleştirilip elinden tüfeği alınarak okula çağrılan polis ekiplerine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir lisede, 16 yaşındaki öğrenci H.A, okulda futbol oynadığı arkadaşlarıyla tartışmaya başladı.

Tartışmaya müdahale eden okulun beden eğitimi öğretmenini tehdit ederek okuldan ayrılan H.A, bir süre sonra okula tüfek ve kurusıkı tabanca ile döndü.

Okuldaki diğer öğretmenlerce sakinleştirilerek tüfeği elinden alınan öğrenci, okula çağrılan polis ekiplerine teslim edildi.

Öğrenci, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Tüfekle okula gelen öğrenci öğretmenlerce sakinleştirilerek polise teslim edildi

Tüfekle okula gelen öğrenci öğretmenlerce sakinleştirilerek polise teslim edildi

Tüfekle okula gelen öğrenci öğretmenlerce sakinleştirilerek polise teslim edildi

Tüfekle okula gelen öğrenci öğretmenlerce sakinleştirilerek polise teslim edildi

Tüfekle okula gelen öğrenci öğretmenlerce sakinleştirilerek polise teslim edildi

AA / Kemal Ceylan - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title