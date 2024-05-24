Aziz Yıldırım'ın yönetim listesinde kimler var? İşte Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu!

Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi! Fenerbahçe'de seçimler yaklaşırken yeniden aday olan mevcut başkan Ali Koç'un ardından diğer başkan adayı Aziz Yıldırım'ın da yönetim kurulu listesi belli oldu. Peki, Aziz Yıldırım'ın yönetim listesinde kimler var? Detaylar...

AZİZ YILDIRIM'IN YÖNETİM LİSTESİ

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın, seçimlere gireceği yönetim kurulu listesi belli oldu. Yönetimde; Mahmut Uslu, İlhan Ekşioğlu, Selim Kosif ve TBF Başkanvekili Ömer Onan, Hande Tibuk, Ahmet Özokur gibi isimler dikkat çekti.

İşte Aziz Yıldırım'ın listesi;

ASİL

Mithat Yenigün

Mahmut Uslu

Cengiz Erdem

Nihat Özbağı

İlhan Ekşioğlu

Mehmet İman

Önder Fırat

Fatih Öztürk

Murat Salar

Batuhan Özdemir

Ömer Onan

Hande Tibuk

Ahmet Özokur

YEDEK