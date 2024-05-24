Aziz Yıldırım'ın yönetim listesinde kimler var? İşte Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu!
Fenerbahçe'de seçimler yaklaşırken yeniden aday olan mevcut başkan Ali Koç'un ardından diğer başkan adayı Aziz Yıldırım'ın da yönetim kurulu listesi belli oldu. Peki, Aziz Yıldırım'ın yönetim listesinde kimler var?
Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi! Fenerbahçe'de seçimler yaklaşırken yeniden aday olan mevcut başkan Ali Koç'un ardından diğer başkan adayı Aziz Yıldırım'ın da yönetim kurulu listesi belli oldu. Peki, Aziz Yıldırım'ın yönetim listesinde kimler var? Detaylar...
AZİZ YILDIRIM'IN YÖNETİM LİSTESİ
Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın, seçimlere gireceği yönetim kurulu listesi belli oldu. Yönetimde; Mahmut Uslu, İlhan Ekşioğlu, Selim Kosif ve TBF Başkanvekili Ömer Onan, Hande Tibuk, Ahmet Özokur gibi isimler dikkat çekti.
İşte Aziz Yıldırım'ın listesi;
ASİL
- Mithat Yenigün
- Mahmut Uslu
- Cengiz Erdem
- Nihat Özbağı
- İlhan Ekşioğlu
- Mehmet İman
- Önder Fırat
- Fatih Öztürk
- Murat Salar
- Batuhan Özdemir
- Ömer Onan
- Hande Tibuk
- Ahmet Özokur
YEDEK
- Emin Selim Akgül
- Mustafa Aydın Acun
- Emrah Tünay
- Mehmet Engin Özturan
- Kemal Fatih Aslan
- Berkay Erdim
- Tuna Akın