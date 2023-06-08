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Çorum'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Çorum'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

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Çorum'un Sungurlu ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Onur A. idaresindeki 06 BA 6594 plakalı otomobil, ???????Sunguroğlu Mahallesi Lise Caddesi'nde Samet B'nin kullandığı 19 ADS 290 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Cahit Emrali - Güncel

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