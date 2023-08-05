Çorum'da kavgada bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı
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Çorum'da iki arkadaş arasında çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı. Yaralı, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı ve hayati tehlikesi devam ediyor. Zanlının yakalanması için çalışmalar başlatıldı.
Çorum'da 2 arkadaş arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.
Alınan bilgiye göre, bir süre önce aralarında husumet arkadaşlar Furkan K. ve Furkan Y, Yavruturna Mahallesi Maliye 1. Sokak'ta karşılaştı.
İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Furkan Y, adaşını bıçakla göğüs, bacak ve kolundan yaralayarak olay yerinden uzaklaştı.
Yaralı Furkan K, çevrede bulunanlar tarafından otomobille Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Acil ameliyata alınan Furkan K'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.