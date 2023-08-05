Çorum'da kavgada bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

Çorum'da iki arkadaş arasında çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı. Yaralı, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı ve hayati tehlikesi devam ediyor. Zanlının yakalanması için çalışmalar başlatıldı.