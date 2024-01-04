Çorum'da Kamyonetin Duvar Arasında Sıkışan Kişi Yaralandı
Çorum'da bir fabrikada yükleme yapan Reha B., el frenini çekmeyi unuttuğu kamyonetin hareket etmesi sonucu duvar arasında sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çorum'da, el frenini çekmeyi unuttuğu kamyoneti ile duvar arasında sıkışan kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Reha B. (28), Çorum-Ortaköy kara yolunda faaliyet gösteren bir fabrikada yükleme yaptığı sırada park halindeyken hareket eden 19 KT 198 plakalı kamyonetle duvar arasında sıkıştı.
İhbar üzerine fabrikaya jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İş arkadaşları tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan kişi, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kamyonetin el frenini çekmeyi unuttuğu belirlenen Reha B'nin bacaklarında kırıklar oluştuğu öğrenildi.