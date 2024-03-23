Üye Girişi
Haberler

Çorum'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları kınandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da Özgür-Der tarafından düzenlenen "Ramazan ayı boyunca Gazze için ayaktayız" etkinliğinde, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları kınandı.

Hürriyet Meydanı'nda toplanan Özgür-Der üyeleri, "Mücahitlerin izzeti ve kararlılığı İsrail ve ABD'ye korku salıyor", "Direnişin izzeti, diriltiyor ümmeti" yazılı dövizler taşıdı.

Özgür-Der Başkanı Bülent Gökgöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazze'nin Çorum'un Uğurludağ ilçesi kadar küçük bir yer olduğunu, bu alanda 2,5 milyon insanın sıkıştığını söyledi.

Gazze halkının hem açlıkla hem bombardımanla imtihan olduğunu belirten Gökgöz, baskılara rağmen halkın Mescid-i Aksa'yı teslim etmemek için direndiğini vurguladı.

Gazze'nin açık hava hapishanesine dönüştüğüne dikkati çeken Gökgöz, Çin'in işgal altında tuttuğu Doğu Türkistan'ın da Gazze gibi açık hava hapishanesi olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin iki coğrafyayı da sahiplenmesi gerektiğini dile getiren Gökgöz, "Dua müminin silahıdır, bunu unutmayalım. Ayrıca elimizden geldiğince çevremizdeki insanlara buralarda yaşanan zulümleri anlatabiliriz. Ailelerimize, çocuklarımıza, kardeşlerimizin yaşadıkları zulmü anlatmalıyız ve onların ortaya koyduğu direnişe şahit olmalıyız. Tabii infaklarımızı, zekatlarımızı, sadakalarımızı, maddi imkanlarımızı yollayarak o insanlara destek olabiliriz." diye konuştu.

Gökgöz, vatandaşları İsrail mallarını boykot etmeye davet etti.

Kaynak: AA / Güncel

Hürriyet Filistin Türkiye İsrail Çorum Gazze Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Gönül Dağı 132. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı full HD bölüm izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? TV YAYIN AKIŞI! Bu akşam TV'de hangi diziler, filmler var? 23 Mart Cumartesi ATV, Kanal D, Star, Show, NOW'da neler var? İSTANBUL İFTAR SAATİ (İMSAKİYE) - 23 Mart Akşam ezanı kaçta okunuyor, iftar saati kaçta? Ankara, İzmir, Bursa il il iftar saatleri! Kate Middleton ne kanseri, hastalığı nedir? Kate Middleton video mesajda ne dedi? Kate Middleton kimdir, kaç yaşında? Galler Prensesi Kate Middleton hasta mı, son durumu nedir? Kate Middleton hastalığı nedir, kanser mi? Kate Middleton sağlık durumu nasıl? Beşiktaş Emlakjet - Pınar Karşıyaka maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş Emlakjet - Pınar Karşıyaka maçı! 2024 Ramazan Bayramı hangi gün? Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında? 2024 yılında Ramazan Bayramı tarihi! Kemalpaşa belediyesi hangi parti? Kemalpaşa belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? İşte 2019 İstanbul Kemalpaşa yerel seçim sonuçları! Ek zam var mı? Ek zaman ne zaman, hangi tarihte gelecek? AK Partili Akbaşoğlu açıkladı! BURSASPOR - KIRKLARELİSPOR maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bursaspor - Kırklarelispor maçı nereden izlenir? Nazilli Bld. - Afyonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Nazilli Bld. - Afyonspor maçı nereden izlenir? Yarın okullar tatil mi? 25 Mart okullar tatil mi, kaç gün tatil edildi? Yalı Çapkını Nükhet diziden ayrılıyor mu? Yalı Çapkını Nükhet diziden ayrıldı mı, neden ayrıldı? Süper Kupa ne zaman oynanacak? Süper Kupa maçı ertelendi mi, ertelenecek mi? TFF'den Süper Kupa kararı!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title