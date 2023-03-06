Çorum'da görevi başında rahatsızlanan komiser yardımcısı, hastanede vefat etti Güncel Haberler Çorum'da görevi başında rahatsızlanan komiser yardımcısı Mesut Aydın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Çorum'da görevi başında rahatsızlanan komiser yardımcısı Mesut Aydın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Aydın'ın, görevi başında rahatsızlandığı, ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, Aydın'ın cenazesinin, 7 Mart Salı günü saat 08.30'da İl Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenecek törenin ardından defnedilmek üzere Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Çerkezfındıcak köyüne uğurlanacağı belirtildi. Kaynak: AA / Güncel Mesut Aydın Aydın Çorum Güncel Haberler

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