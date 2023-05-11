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Çorum'da 4. kattan düşen engelli kişi yaralandı

Çorum'da 4. kattan düşen engelli kişi yaralandı

Güncel Haberler

Çorum'da 4 katlı binanın en üst katından düşen engelli kişi ağır yaralandı.

Çorum'da 4 katlı binanın en üst katından düşen engelli kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre engelli olduğu öğrenilen A.A. (37), Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy 20. Sokak'taki 4 katlı binanın en üst katından beton zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan A.A., Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

A.A'nın yoğun bakım servisinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel

Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Çorum Güncel Haberler

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