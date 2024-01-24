Üye Girişi
Haberler

Çorlu'da Otomobilde Uyuşturucu Ele Geçirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Çorlu ilçesinde durumundan şüphelenilen bir otomobilde yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi ve otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Aynı gün Saray ilçesinde de üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlı gözaltına alındı. Marmaraereğlisi'nde ise evinde ruhsatsız tabanca bulunan bir şüpheli gözaltına alındı.

Çorlu ilçesinde otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şeyhsinan Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurdu.

Ekipler, araçta yaptıkları aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Otomobil sürücüsü M.Ç. gözaltına alındı.

-Üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı

Saray ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine Ayaspaşa Mahallesi'nde iki kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramasında bir miktar bonzai ele geçirildi.

Zanlılar gözaltına alındı.

Marmaraereğlisi'nde ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Marmaraereğlisi ilçesinde evinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.

Ekipler, evde yaptıkları aramada bir miktar uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ile tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili ev sahibi C.K. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Saray Çorlu Uyuşturucu Gözaltı Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

AK Parti Konya ilçe belediye başkan adayları açıklandı mı? AK Parti Konya ilçe adayları kimler? AK PARTİ ANKARA İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI CANLI İZLE | 24 Ocak AK Parti Ankara İlçe Belediye Başkan adayları listesi! BARAJLARDA DOLULUK ORANI 24 OCAK | İstanbul baraj doluluk seviyesi yüzde 60'ı geçti! Barajlarda son durum nedir? AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak? AK Parti aday tanıtım toplantısı saat kaçta? Ferman Toprak kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Ferman Toprak kaç yaşında, nereli? Ferman Toprak biyografisi! Kara dizisi neden yok, final mi yaptı? Show Tv Kara dizisi neden bitti? Emekli maaşları ne kadar oldu? 2024 Emekli maaşına ne kadar zam geldi? Ayşe Ünlüce kimdir? Halk Tv konuğu Ayşe Ünlüce kaç yaşında, nereli? Ayşe Ünlüce biyografisi! A101 AKTÜEL KATALOĞU 24-26 OCAK | A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? A101 fiyat listesi! Bu akşam hangi maçlar var? 24 OCAK TV YAYIN AKIŞI! Bugün maçlar hangi kanalda, saat kaçta? BİM AKTÜEL KATALOĞU 24-26 OCAK YAYINLANDI | BİM bu hafta katalog ürünleri neler? BİM'e gelecek ürünler ve BİM fiyat listesi! Bu akşam hangi diziler var? 24 OCAK TV YAYIN AKIŞI! Bugün televizyonda neler var? Resmi Gazete bugün (24 Ocak) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Oscar adayları açıklandı! 2024 Oscar adayları kimler oldu? 24 Ocak 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title