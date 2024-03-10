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Çorlu'da Otomobil Kazası Sonucu Yaya Hayatını Kaybetti

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobilin çarptığı yaya, yardım beklendiği sırada başka bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. İkinci kaza anı ise olay yerinde bulunan bir aracın arka kamerası tarafından görüntülendi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobilin çarptığı yaya, yardım beklendiği sırada başka bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

B.M'nin kullandığı 59 AHZ 208 plakalı otomobil, Seymen Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Şeref Bahçıvan'a çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Daha sonra İ.E. idaresindeki 59 AIU 164 plakalı otomobil, yerde sağlık ekiplerini bekleyen Bahçıvan'a, ardından olay yerindeki M.A'ya çarptı.

112 Acil Sağlık ekipleri, Bahçıvan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan M.A. sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücüler B.M. ve İ.E. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Meydana gelen ikinci kaza, yardım için olay yerinde duran bir aracın arka kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: AA / Güncel

Tekirdağ Çorlu Acil Durum Trafik Kazaları Güncel Haberler

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