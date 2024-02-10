Çorlu'da çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Nusratiye Mahallesi Poyraz Caddesi'ndeki bir apartmanın 3. katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangında evde hasar oluştu.