Çorlu'da 2 yaşındaki bebek pencereden düşerek hayatını kaybetti
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, apartmanın 3. kat penceresinden düşen 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, apartmanın 3. kat penceresinden düşen 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti.
İki yaşındaki A.E.D. Fikir Sokak'taki bir apartmanın 3'üncü katındaki evlerinin penceresinden beton zemine düştü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.
Ağır yaralı olarak Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılan A.E.D. buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.