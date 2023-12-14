COP28, küresel iklim eyleminin bir sonraki aşaması için genel bir doğrultu belirledi.

ÇEKİM TARİHİ: 13 Aralık 2023

1. COP28'den çeşitli görüntüler

3. COP28'den çeşitli görüntüler

COP28 Çin heyeti başkanı ve Çin Ekoloji ve Çevre Bakan Yardımcısı Zhao Yingmin Çarşamba günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada, COP28'in küresel iklim eyleminin bir sonraki aşaması için genel bir doğrultu belirlediğini söyledi.

Zhao söz konusu açıklamayı bu yıl Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlenen BM iklim Zirvesi'ni yorumlarken yaptı.

"COP28 sırasında Paris Anlaşması'na ilişkin olarak ilk kez gerçekleştirilen Küresel Durum Değerlendirmesi, yeşil ve düşük karbonlu bir geleceğe yönelik genel küresel eğilimi daha da pekiştirdi."

COP28 ya da Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı, insanlığın karşı karşıya olduğu acil iklim sorununu tartışmak ve çözüme kavuşturmak üzere dünyanın dört bir yanından 110.000'i aşkın kayıtlı katılımcıyı bir araya getirdi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri BAE'nin Dubai kentinden bildiriyor.

(XHTV)