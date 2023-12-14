Üye Girişi
Haberler

COP28'den çeşitli görüntüler

Güncelleme:
Abone Ol

COP28, küresel iklim eyleminin bir sonraki aşaması için genel bir doğrultu belirledi.

ÇEKİM TARİHİ: 13 Aralık 2023

1. COP28'den çeşitli görüntüler

3. COP28'den çeşitli görüntüler

COP28 Çin heyeti başkanı ve Çin Ekoloji ve Çevre Bakan Yardımcısı Zhao Yingmin Çarşamba günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada, COP28'in küresel iklim eyleminin bir sonraki aşaması için genel bir doğrultu belirlediğini söyledi.

Zhao söz konusu açıklamayı bu yıl Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlenen BM iklim Zirvesi'ni yorumlarken yaptı.

"COP28 sırasında Paris Anlaşması'na ilişkin olarak ilk kez gerçekleştirilen Küresel Durum Değerlendirmesi, yeşil ve düşük karbonlu bir geleceğe yönelik genel küresel eğilimi daha da pekiştirdi."

COP28 ya da Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı, insanlığın karşı karşıya olduğu acil iklim sorununu tartışmak ve çözüme kavuşturmak üzere dünyanın dört bir yanından 110.000'i aşkın kayıtlı katılımcıyı bir araya getirdi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri BAE'nin Dubai kentinden bildiriyor.

(XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Birleşik Arap Emirlikleri Çin Halk Cumhuriyeti Aralık Dubai Çevre Uluslararası İlişkiler Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Masterchef eleme adayları kimler? Haftanın 3. eleme adayları kimdir? 14 Aralık 2023 Masterchef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu? 14 Aralık Masterchef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Masterchef 2023 Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? Masterchef bugün kazananı kim? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 14 Aralık Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 14 Aralık Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 14 Aralık İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 14 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 14 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Esin Çepni ile Zafer Görgen sevgili mi? Esin Çepni sevgilisi kim? Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Konferans Ligi maçları saat kaçta, hangi kanalda? CANLI maç izle! AVRUPA LİGİ MAÇLARI! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 14 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? TV yayın akışı, 14 Aralık bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? 15 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 15 Aralık Cuma burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Şili'nin resmi dili nedir? Şili nerede, hangi kıtada? Şili para birimi nedir? Sudan hangi kıtada? Sudan hangi dili konuşuyor? Sudan'ın para birimi nedir? Sri Lanka nerede, hangi kıtada? Sri Lanka nüfusu ne kadar?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title