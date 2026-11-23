Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) bünyesinde geliştirilen ve TEKNOFEST 2026 Güneydoğu Tarım Teknolojileri Yarışması'nda Türkiye birincisi seçilen otonom tarım robotu "RoboVİT", üreticilere ekonomik destek sağlarken doğru ve bilinçli ilaçlama imkanı sunacak.

Şanlıurfa'da 30 Eylül-4 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında düzenlenen Tarım Teknolojileri Yarışması'nda finale kalan RoboVİT, Tarım Teknolojileri Kümelenmesi (TÜME) tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Türkiye birinciliğine layık görüldü.

ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü bünyesinde geliştirilen proje, tarımda ilaç kullanımını daha etkin ve çevre dostu hale getirmeyi amaçlıyor.

Danışmanlığını Prof. Dr. Anıl Çay'ın, takım kaptanlığını ise Mehmet Onuralp Kanat'ın yürüttüğü projede yüksek lisans öğrencileri Başar Deniz Girgin, Yiğit Acar, Mert Aşıkoğlu, bölüm mezunu Yunus Emre Özkar ile teknik, elektronik ve yazılım sorumlusu Arif Akman görev alıyor.

Bitki yoğunluğunu algılayarak yalnızca ihtiyaç duyulan bölgelere uygulama yapabilen elektrikli ve akıllı bir sistem olarak tasarlanan robotta, ilaçlama sırasında boşa giden ilacın toplanarak yeniden kullanılmasını sağlayan özel bir tünel yapısı bulunuyor. Bu özellikleriyle proje, tarımsal üretimde girdi maliyetlerinin azaltılması, ilaç kullanımının verimli hale getirilmesi ve çevresel etkilerin sınırlandırılmasına yönelik çözüm sunuyor.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, AA muhabirine, 3 yıldır TEKNOFEST'te özellikle lisans ve lisansüstü öğrencilerinin büyük başarılara imza attığını söyledi.

ÇOMÜ'nün, gençlerin fikirlerini geliştirdiği bir ekosisteme sahip olduğunu anlatan Erenoğlu, "Bu yıl da tarım teknolojileri alanında iki Türkiye birinciliğimiz oldu. Tarım teknolojileri ülkemiz için çok önemli. Çünkü doğal afetlerden, depremlerden, pandemiden ve küresel krizlerin ardından gıdaya ve güvenilir gıdaya ulaşılması büyük önem kazandı. Üniversitelerin araştırma ve patent faaliyetlerinin yoğun olarak ortaya çıktığı bir alan olan TEKNOFEST'te bu yıl iki alanda öne çıktık. Ekiplerimizle gurur duyuyoruz. Bu robotlar tarım sektörüne olumlu katkılar sunacak. Gelecek yıl başarılarımızın artacağı kanaatindeyim." dedi.

ÇOMÜ Fen Fakültesinde görevli, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Çanakkale İl Temsilcisi Dr. Öğretim Üyesi Müge Teker Yıldız da bu yıl elde ettikleri başarılardan dolayı mutlu ve gururlu olduklarını ifade etti.

Fazla ilacı geri toplayarak ihracattaki kalıntı sorununu önlemeyi hedefliyor

Sistem geliştiricilerinden RoboVİT Takım Kaptanı Mehmet Onuralp Kanat, otonom ilaçlama robotunun ilk denemesinin üzüm bağlarında gerçekleştirildiğini anlattı. Özel tünel yapısı ve elektrostatik püskürtme teknolojisi sayesinde fazla ilacı geri kazanarak depoya aktaran sistem, ürün üzerindeki kalıntıyı en aza indirmeyi hedefliyor.

Sistemin bağlarda ilaçlama yaparken sürüklenmeyi minimuma indirmek amacıyla tasarlandığını vurgulayan Kanat, "Bunun için tünel şeklinde bir tasarım gerçekleştirdik. Otonom şekilde bağlarda gezerken elektrostatik ilaçlama yaparak ilacı bitkiye yapıştırıyor. Fazla ilacı da tünel yapısıyla geri toplayıp filtre ederek tekrar deposuna geri kazandırıyor. Bu sayede bitkideki ve üzümün üzerindeki ilaç kalıntısını minimuma indirmeyi hedefliyoruz. Böylece yurt dışına ihraç edilen ve kalıntı nedeniyle geri dönen üzümlerin iadesini önleyerek ülke ekonomisine ve çiftçinin cebine katkı sağlamayı planlıyoruz." diye konuştu.

Projenin en temel amacının üreticiye ekonomik katkı sunmak olduğunu aktaran Kanat, şöyle devam etti:

"Sistem üreticiye ekonomik olarak büyük katkı sağlayacak. Günümüzde ilaç masrafları ciddi şekilde artmış halde. Bunu minimum düzeye indirerek hem atılan ilacın bitkide kalmasını hedefliyor hem de kullanılan miktarı azalttığı için ilaç harcamasını en aza düşürecek. Bununla beraber otonom ilaçlama yaptığı için çiftçi bu robot sayesinde minimum efor sarf ederek maksimum alanda verim alabilecek."

Kanat, çalışmayı ilk etapta proje temelli olarak üzüm bağları için tasarladıklarını ancak ilerleyen süreçte boyutu ve işlevleri geliştirilip AR-GE çalışmaları yapılarak farklı tarım alanlarında da kullanılabilir hale dönüştürülebileceğini sözlerine ekledi.

"Çok dar ve çamurlu alanlarda da hareket ederek çiftçiye kolaylık sağlayabiliyor"

Robotun teknik, elektronik ve yazılım sorumlusu Arif Akman da sistem üzerinde 8 motor bulunduğunu ve bunun 4x4 olarak bilinen arazi sisteminin gelişmiş bir benzeri olduğunu belirtti.

Motorların ayrı ve bağımsız hareket edebildiğini, bu sayede tüm tekerleklerin arazi şartlarından bağımsız 45 derecelik açıyla dönebildiğini dile getiren Akman, "Çok donanımlı bir araç ortaya çıktı. Tarla sonlarından budama alanlarına kadar tüm arazide kullanılabiliyor. Manevra kabiliyeti çok yüksek. Çok dar ve çamurlu, yağışlı alanlarda da hareket ederek çiftçiye kolaylık sağlayabiliyor." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA