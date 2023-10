- Çocuk Senfoni Orkestrasının Konseri ayakta alkışlandı

BİLECİK - Bilecik Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı kapsamında sahne alan Tepebaşı Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestrası, izleyenler tarafından ayakta alkışlandı.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen konseri, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri ile çok sayıda Bilecikli takip etti.

Şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması sonrasında başlayan konseri izleyenler büyük bir beğeniyle takip etti. Simay Pala şefliğinde gerçekleştirilen konser sonunda, Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve orkestra üyelerine çiçek takdim eden Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, anlamlı konser için duyduğu memnuniyeti belirtti.

Salondakilerin Cumhuriyet Bayramını kutlayan Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, "Hepiniz konserimize hoş geldiniz. Bugün burada yarının gençleri ve çocuklarıyla Cumhuriyet bayramımızı coşkuyla kutluyoruz. Tam da Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi burada şu an sanat var, yarının büyükleri var, sorgulayan bir gençlik var. Hep sanatla kalalım diyorum. Cumhuriyet'imizin 100. Yılı kutlu olsun. Sen çok yaşa Cumhuriyet." İfadelerini kullandı.

Başkan V. Subaşı'dan Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç'a Teşekkür

Konuşmasında Tepebaşı ve Bilecik Belediyesi'nin kardeş belediyeler olarak güzel işler yaptığına dikkat çeken Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, "Öncelikle bizlere her zaman ve her konuda desteklerini esirgemeyen Başkanımız Ahmet Ataç'a çok teşekkür ediyorum. Çünkü bizler her zaman kendisinin desteğini alıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bilecik ve Tepebaşı belediyeleri olarak güzel işler yapmaya devam edeceğiz"

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ise konuşmasında "Bilecik ve Tepebaşı belediyeleri olarak güzel işler yapmaya devam edeceklerini belirterek, şunları söyledi:

"Diliyorum ileride Bilecik'te de böyle güzel bir orkestra kuralım. Ama bunun için bu işin peşini bırakmamanız gerekiyor. Melek başkanımla birlikte sizler için de böyle güzel bir orkestra kuralım. Her vesileyle söylüyorum. Eskişehir, Bilecik ve Bozüyük et ve tırnak gibidir. Hiçbir zaman ayrı olmaz. Bütün olanaklarımızı ortaklaşa kullanıyoruz. Bu çalışmalarımızda bunları birlikte sürdürüyoruz. Ben de konserlerimizde çok etkileniyorum. 30 Eylül'de Bodrum'da konser verdik. Hep söylüyorum. Bu güzel insanlar bu işe başladıklarında sandalyeye oturunca ayakları yere yetişmiyordu. Ancak geçen süre zarfından hem büyüdüler hem de kendilerini yetiştirdiler. Böyle bir orkestrayı kurduğumuz için çok mutluyum."

Tüm katılanlara teşekkür eden Başkan Ahmet Ataç, Bileciklilerin Cumhuriyet Bayramını kutladı. Hediyelerin verildiği konser, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.