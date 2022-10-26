ÇOCUK PARKI, ATEŞE VERİLEREK YAKILDI Güncel Haberler ESKİŞEHİR'in Tepebaşı ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi'nde ki çocuk parkı, kimliği belirsiz kişi yada kişilerce yanıcı madde dökülerek ateşe verildi. ESKİŞEHİR'in Tepebaşı ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi'nde ki çocuk parkı, kimliği belirsiz kişi yada kişilerce yanıcı madde dökülerek ateşe verildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, park ullanılamaz hale geldi. Polis, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Tepebaşı ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi, Adayolu sokak üzerindeki çocuk parkı, dün akşam kimliği belirsiz kişi yada kişilerce yanıcı madde dökülerek ateşe verildi. Yangını görenlerin ihbarıyla gelen itfaiye ekiplerince alevler söndürülürken, çocuk parkı kullanılamaz hale geldi. Tepebaşı Belediyesi, ortak kullanım malzemelerine herkesin sahip çıkması gerektiğini belirterek, yakılan oyun grubunun en kısa sürede yenilenerek yeniden çocukların hizmetine sunulacağını açıkladı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise gelen şikayetler üzerine çocuk parkının bulunduğu sokaklarda ve çevredeki güvenlik kameraları ile mobese kayıtlarını incelemeye aldı. Soruşturma sürüyor. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Tepebaşı İtfaiye Güncel Haberler

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