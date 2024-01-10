Çinli Uzmanlar Ay Toprağında Cam Maddeler Keşfetti

BEİJİNG, 10 Ocak (Xinhua) -- Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Fizik Enstitüsü, Çinli uzmanların Chang'e-5 göreviyle Dünya'ya getirilen Ay toprağında çeşitli cam maddeler keşfettiğini ve bu maddeler üzerinde sistematik araştırmalar yürüttüğünü duyurdu.

Enstitüdeki araştırmacılar, tarama ve transmisyon elektron mikroskobu kullanarak Ay regolitinden elde edilen toz örneklerde rastlanan cam maddelerin morfoloji, bileşim ve mikro yapısını kapsamlı şekilde analiz etti.

Su verme sıvısı, buhar bırakımı ve ısınım hasarı gibi farklı fiziksel niteliklere sahip çeşitli cam maddeler keşfeden uzmanlar, bu bilgilere dayanarak bir katalog oluşturdu.

Ay yüzeyinde doğal yollarla oluşmuş cam liflerini de ilk kez keşfeden araştırmacılar, cam yapım materyallerinin işlenmesi ve imalatında Ay toprağının kullanılması olasılığına işaret etti.

Araştırma, National Science Review dergisinde yayımlandı.

17 Aralık 2020 tarihinde Dünya'ya dönen Chang'e-5 keşif aracı, Ay yüzeyinden alınan ve ağırlıklı olarak kaya ve topraktan oluşan toplam 1.731 gram ağırlığında Ay örneğini yeryüzüne getirmişti.