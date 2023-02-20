Çinli Üst Düzey Yetkili, Macaristan Başbakanı ile Biraraya Geldi
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BUDAPEŞTE, 20 Şubat (Xinhua) -- Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi ve ÇKP Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de biraraya geldi, 19 Şubat 2023.
BUDAPEŞTE, 20 Şubat (Xinhua) -- Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi ve ÇKP Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de biraraya geldi, 19 Şubat 2023. (Fotoğraf: Macaristan Başbakanlık Ofisi/Xinhua aracılığıyla)
Kaynak: Xinhua / Güncel