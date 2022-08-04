Çinli Sözcü: Pelosi'ye Sözde 'Ödül' Verilmesi Siyasi Bir Komedi

BEİJİNG, 4 Ağustos (Xinhua)-- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Ma Xiaoguang Çarşamba günü, Demokratik İlerleme Partisi (DPP) yetkililerinin ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye sözde bir "ödül" vermek için siyasi bir komedi düzenlediğini söyledi. Sözcü, medyadan gelen bir soruya yanıtlarken Pelosi'nin Taiwan ziyaretinin onun yanlış, Çin karşıtı söyleminin ve eylemlerinin bir devamı ve korkunç nitelikte olduğunu belirtti. Ma, "Bu hamleyi şiddetle kınıyor ve protesto ediyoruz ve bir dizi güçlü karşı önlem açıkladık" dedi. Ma, ABD'ye karşı uzun bir dalkavukluk geçmişine sahip olan DPP yetkililerinin, bağımsızlık gündemleri için ABD'de destek arama yönündeki ayrılıkçı yolda devam ettiklerini belirterek, bu tür tüm girişimlerin başarısızlığa mahkum olduğunu ve onlara pahalıya mal olacağını kaydetti. Ma, "'Yalan söylemek, hile yapmak ve çalmakla' gurur duyan Pompeo'ya da benzer bir sözde 'ödül' verilmişti, o yüzden bir de DPP yetkililerinin Pelosi'yi 'ödüllendirerek' ortaya koyduğu siyasi komediyi düşünün" ifadelerini kullandı.