CİNAYETTEN TUTUKSUZ YARGILANAN SANIK, BU KEZ 2 KİŞİYİ TABANCA İLE VURARAK YARALADI

ADANA'da 2 yıl önce tartıştığı Sinan Dalşık'ı (41) öldürdükten sonra tutuksuz yargılanan Beytullah Atak (23), bu kez 2 kişiyi tabanca ile vurarak yaraladı.

ADANA'da 2 yıl önce tartıştığı Sinan Dalşık'ı (41) öldürdükten sonra tutuksuz yargılanan Beytullah Atak (23), bu kez 2 kişiyi tabanca ile vurarak yaraladı. Cinayetten müebbet hapis cezası aldığı için de hakkında yakalama kararı bulunan Atak, polisin operasyonu ile gözaltına alınıp, tutuklandı.

Olay, 28 Ağustos 2021'de Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Beytullah Atak ile kendisine borcu bulunan Sinan Dalşık buluştu. Atak, borcunu ödemediği için tartıştığı Dalşık'ı karnından tabancayla vurup, kaçtı. Çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Dalşık, 2 gün sonra hayatını kaybetti. Polisin operasyon ile yakalanan Atak da tutuklandı. Atak, 2023'ün Ocak ayında tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Bu süreçte davadan karar çıktı, Atak'a müebbet hapis cezası verilip, hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

POLİSİN ARADIĞI SANIK 2 KİŞİYİ VURDU

Polisin aradığı Beytullah Atak, 7 Mart'ta ağabeyine küfür ettiği gerekçesiyle Ahmet Güneş'i (31) tabanca ile bacaklarından, 12 Mart'ta da kendisini darbettiği iddiasıyla Yusuf Saltaş'ı (19) sağ bacağından vurdu. Çalışma başlatan polis, Beytullah Atak'ın Kiremithane Mahallesi'nde saklandığını belirledi. Operasyon için harekete geçen polis, evin bulunduğu sokağı abluka altına aldı. Polisin geldiğini gören Atak, dama çıkıp, bitişikteki evin bahçesine atlayıp, kaçmaya başladı. Peşinden koşan ekipler, Atak'ı sokağa çıktığı sırada yakaladı.

Polis sorgusunda hakkındaki suçlamaları kabul eden Beytullah Atak'ın, farklı tarihlerde 1 evin kurşunlanması ve 1 otomobilin kundaklanması olayına karıştığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Beytullah Atak, 'yaralama' suçlamasıyla da tutuklandı.