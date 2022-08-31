Çin Yatırım İşbirliğini Teşvik Etmek İçin Uluslararası Fuar Düzenleyecek

BEİJİNG, 31 Ağustos (Xinhua) -- 22. Çin Uluslararası Yatırım ve Ticaret Fuarı (CIFIT) 8-11 Eylül tarihleri arasında Çin'in güneydoğusunda yer alan Fujian eyaletine bağlı Xiamen'de gerçekleştirilecek. Ticaret Bakan Yardımcısı Guo Tingting Salı günü düzenlediği basın toplantısında, 120.000 metrekarelik bir alanı kaplayan 22. CIFIT kapsamında uluslararası alışverişleri geliştirmeyi ve yatırım işbirliğini geliştirmeyi hedefleyen 60'tan fazla etkinlik düzenleneceğini ifade etti. Fujian eyaletinin vali yardımcısı Li Jiancheng, 120'den fazla uluslararası kuruluş ve yabancı hükümet yetkilisi, diplomat ve çok uluslu şirketin yöneticilerinin davet edildiği 22. CIFIT'ye 100'den fazla ülke ve bölgeden 80.000'den fazla iş insanının çevrimiçi ve çevrimdışı katılmasının beklendiğini söyledi. Li, "endüstriyel ekonomik büyümeyi istikrara kavuşturmak için dijital dönüşümü teşvik etme" temalı 22. CIFIT'nin dijital ekonomi ve yeşil yatırım, Küresel Kalkınma İnisiyatifi, Kuşak ve Yol İnisiyatifi, BRICS işbirliği ve RCEP'e odaklanacağını belirtti. Her sene Eylül ayında Xiamen'de düzenlenen CIFIT, Çin ile dünya arasında iki yönlü ticareti ve yatırımı teşvik ediyor.