Çin-Vietnam Sınır Limanından İlk Kez Tayland Meyvesi İthal Edildi

Çin-Vietnam sınırındaki Hekou Limanı'na, Tayland'dan 12 ton taze durian meyvesi geldi.

Böylece Tayland meyveleri Çin'e, ülkenin güneybatısındaki Yunnan eyaletinde bulunan limandan ilk kez giriş yapmış oldu.

SES 1 (Çince) HAN TAO, Hekou Sutao Ticaret Limited Şirketi Müdürü:

"Durian meyveleri, Tayland'ın Buriram eyaletinden geliyor. Meyvelerin Vietnam'ın Lao Cai eyaletindeki Kim Thanh uluslararası sınır kapısına varması üç gün sürdü. 27 Mart'ta Hekou Limanı'ndan Yunnan'daki Kunming'e gönderilen meyveler, Beijing, Sichuan, Guangzhou ve diğer bölgelere dağıtıldı."

SES 2 (Çince): TAN FEİRAN, Hekou İlçesi Ticaret, Sanayi ve Enformasyon Bürosu Müdür Yardımcısı:

"Tayland çok çeşitli yüksek kaliteli meyveler üretiyor. Tayland'dan ithal edilen durian meyvelerinin ilk partisi, Hekou Limanı'nda hareketliliğin düzenli bir şekilde yeniden başladığının bir göstergesi."

Hekou Limanı, Tayland'dan gelecek yüksek kaliteli daha fazla meyve için gümrük kapısı açmayı planlıyor.

Limandan, bu yıl içinde 300 milyon yuan (yaklaşık 43,7 milyon ABD doları) değerinde 80.000 ton meyve ithalatı yapıldı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kunming'den bildiriyor. (XHTV)