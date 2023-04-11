Çin-Vietnam Sınır Limanı İlk Çeyrekte 260.000'den Fazla Yolcu Ağırladı
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NANNİNG, 11 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Dongxing kentinde yer alan Çin-Vietnam sınır limanı, 2023'ün ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre 7,2 kat artışla 266.000'den fazla yolcuya hizmet verdi.
NANNİNG, 11 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Dongxing kentinde yer alan Çin- Vietnam sınır limanı, 2023'ün ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre 7,2 kat artışla 266.000'den fazla yolcuya hizmet verdi.
Yerel sınır denetleme noktasının açıkladığı verilere göre, 2023'ün ilk çeyreğinde limandan iki yönlü geçiş yapan toplam kamyon sayısıysa, önceki yılın aynı dönemindeki değerinin 1,88 katına çıkarak 51.000'i aştı.
Dongxing kenti, Çin- Vietnam sınırında ve Vietnam'ın Mong Cai şehrinin hemen karşısında yer alıyor. Şehir, eşsiz konumu sayesinde yurtiçinden ve yurtdışından turist çekiyor.
Çin, 15 Mart'tan itibaren yurt dışı grup turlarının yeniden başlatılmasına ilişkin pilot programın ikinci aşaması kapsamında Çinli grup turlarının gerçekleştirilebileceği ülkeler listesine Vietnam'ı da dahil etmişti.