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Çin-Vietnam Sınır Limanı İlk Çeyrekte 260.000'den Fazla Yolcu Ağırladı

Çin-Vietnam Sınır Limanı İlk Çeyrekte 260.000'den Fazla Yolcu Ağırladı

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NANNİNG, 11 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Dongxing kentinde yer alan Çin-Vietnam sınır limanı, 2023'ün ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre 7,2 kat artışla 266.000'den fazla yolcuya hizmet verdi.

Çin-Vietnam Sınır Limanı İlk Çeyrekte 260.000'den Fazla Yolcu AğırladıÇin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Dongxing kentinde yer alan Dongxing limanındaki denetleme noktasında bir kamyonu kontrol eden görevli polis memuru, 8 Ocak 2022. (Fotoğraf: Cao Yiming/Xinhua)

NANNİNG, 11 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Dongxing kentinde yer alan Çin- Vietnam sınır limanı, 2023'ün ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre 7,2 kat artışla 266.000'den fazla yolcuya hizmet verdi.

Yerel sınır denetleme noktasının açıkladığı verilere göre, 2023'ün ilk çeyreğinde limandan iki yönlü geçiş yapan toplam kamyon sayısıysa, önceki yılın aynı dönemindeki değerinin 1,88 katına çıkarak 51.000'i aştı.

Dongxing kenti, Çin- Vietnam sınırında ve Vietnam'ın Mong Cai şehrinin hemen karşısında yer alıyor. Şehir, eşsiz konumu sayesinde yurtiçinden ve yurtdışından turist çekiyor.

Çin, 15 Mart'tan itibaren yurt dışı grup turlarının yeniden başlatılmasına ilişkin pilot programın ikinci aşaması kapsamında Çinli grup turlarının gerçekleştirilebileceği ülkeler listesine Vietnam'ı da dahil etmişti.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Vietnam Güncel Haberler

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