Çin Dışişleri Bakanı Wang, Norveç Başbakanı Store ile Görüştü

OSLO, 7 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Norveç ile üst düzey temasları sürdürmeye ve ikili ilişkilerin siyasi temelini sağlamlaştırmaya hazır olduklarını belirterek, Norveç'in Birleşmiş Milletler Şartı'nın amaç ve ilkeleriyle de uyumlu olan tek Çin ilkesine kararlılıkla bağlı kalmayı sürdüreceğine inandıklarını söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi Wang, pazartesi günü Norveç'in başkenti Oslo'da Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ile bir araya geldi.

Store, Norveç'in Çin ile üst düzey temasların ivmesini korumaya, yeşil ekonomi ve yapay zeka gibi yükselen sektörlerde işbirliğini genişletmeye, uluslararası ve bölgesel meselelerde iletişim ve koordinasyonu artırmaya, Birleşmiş Milletler'in merkezi rolünü desteklemeye ve çok taraflılığı savunmaya hazır olduğunu söyledi.

Norveç'in uzun yıllardır uluslararası kalkınma yardımlarında aktif rol aldığını belirten Store, Kuzey-Güney işbirliğinin teşvik edilmesine güçlü katkılarda bulunmayı sürdürmeye istekli olduklarını ifade etti.

Wang ise Norveç Başbakanı'nın 2024 yılında Çin'e gerçekleştirdiği başarılı ziyaretin ikili ilişkilerin gelişimine yeni bir ivme kazandırdığını vurguladı.

Norveç'in Çin Halk Cumhuriyeti ile diplomatik ilişki kuran ilk Batılı ülkeler arasında yer aldığını hatırlatan Wang, bunun Norveç'in uzun vadeli stratejik vizyonunu yansıttığını belirtti.

Çin-Norveç ilişkilerinin iki tarafın ortak çabalarıyla sağlam ivmesini sürdürdüğünü kaydeden Wang, iki tarafın sosyal sistem, tarih ve kültür alanlarındaki farklılıkları aşarak karşılıklı saygı ruhuyla karşılıklı güveni sürekli pekiştirdiğini, işbirliğini ilerlettiğini ve farklılıkları uygun şekilde ele aldığını ifade etti.

Wang, ikili ilişkilerin değişen uluslararası konjonktürün sınamalarından başarıyla geçerek daha dirençli ve giderek daha istikrarlı hale geldiğini belirtti.

Wang, her iki tarafın birbirini tamamlayıcı nitelikteki güçlü yönlerine odaklanması, ekonomi, ticaret ve inovasyon gibi alanlarda işbirliğini güçlü şekilde derinleştirmesi ve yeşil dönüşüm konusunda dünyada öncü rol oynamak üzere Çin ile Norveç'in bu alandaki işbirliğini teşvik etmesi gerektiğini söyledi.

Wang, Norveç ile çok taraflı koordinasyonu güçlendirmeye, gerçek çok taraflılığı savunmaya, dört büyük küresel inisiyatifi hayata geçirmeye ve daha adil ve eşitlikçi bir küresel yönetişim sisteminin inşasını ilerletmeye hazır olduklarını söyledi.

Norveç'in Kuzey-Güney işbirliğini teşvik etmede üstlendiği örnek rolü sürdürmesini temenni ettiklerini belirten Wang, kendilerinin de Güney-Güney işbirliğini aktif şekilde ilerleteceklerini kaydederek, iki tarafın, insanlığın kalkınması ve ilerlemesine birlikte katkıda bulunacağını vurguladı.

Kaynak: Xinhua