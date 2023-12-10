Çin Devlet Radyo ve Televizyon İdaresi tarafından başlatılan Bawrsak Tiyatrosu adlı TV programı projesinin açılış töreni yapıldı. Proje, Çin ve Kazakistan arasındaki ilk film ve televizyon kültürel değişim projesi olma özelliğini taşıyor.

Çin ve Kazakistan arasında film ve televizyon kültürel değişim projesi başladı

ÇEKİM TARİHİ: 8 Aralık 2023

1. Galadan çeşitli görüntüler

Çin Devlet Radyo ve Televizyon İdaresi tarafından başlatılan Bawrsak Tiyatrosu adlı TV programı projesinin açılış töreni Cuma günü Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin Horgos kentinde yapıldı.

Bawrsak Tiyatrosu, Xinjiang Pilot Serbest Ticaret Bölgesi'nin kurulmasından bu yana Çin ve Kazakistan arasındaki ilk film ve televizyon kültürel değişim projesi olma özelliğini taşıyor. Açılış töreniyle, bir dizi Çin TV programının Kazakistan'daki galası yapılmış oldu.

"Film ve televizyon sektörlerimiz arasındaki işbirliği, iletişim ve gelişimin daha da derinleşeceğine inanıyorum. Özellikle Çin-Kazak film ve kültürel değişim projesi geleneksel kültürümüzün tanıtılmasında önemli bir rol oynuyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Urumqi'den bildiriyor. (XHTV)