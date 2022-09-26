Çin ve Cezayir Dışişleri Bakanları BM Genel Kurulu Oturumu Sırasında Biraraya Geldi

NEW YORK, 25 Eylül (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi Cumartesi günü, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun devam eden 77. oturumu sırasında Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtane Lamamra ile biraraya geldi. Wang, Çin ve Cezayir'in çalkantılı uluslararası duruma dayanan ve Kovid-19 ile mücadele sırasında daha da ilerleyen, iki ülkeyi kara gün dostu ve inanç dostu yapan özel ve derin bir dostluğa sahip olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanı Wang Çin'in, geleneksel dostluğu aktarmak ve ikili ilişkilerde yeni perspektifler açmak için kalkınma ve canlanma yolunda ilerlemek amacıyla Cezayir ile birlikte durmaya hazır olduğunu söyledi.

Cezayir ve Çin'in üst düzey ve güçlü bir kapsamlı stratejik ortaklığa sahip iyi dostlar olduğunu belirten Lamamra da, her iki ülkenin uluslararası ilişkilerde ortak ilkeleri desteklediğini ve ulusal canlanmada ortak hedeflere sahip olduğunun altını çizdi. Lamamra, Çin'in ulusal stratejisini geliştirmede Cezayir'e verdiği güçlü desteği takdir ettiğini ve bunun yanı sıra Cezayir'in Çin ile çeşitli alanlarda iletişim ve işbirliğini genişletme ve derinleştirme konusundaki istekliliğini ifade etti. Cezayir'in, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından öne sürülen Küresel Kalkınma İnisiyatifi'ni (GDI) çok takdir ettiğini, aktif olarak desteklediğini ve GDI Dostlar Grubu'na katıldığını kaydeden Lamamra, ülkesinin ortak kalkınma ve refaha erişmek için ikili işbirliğini ve fikir birliğini geliştirmeyi sabırsızlıkla beklediğini de sözlerine ekledi. Lamamra Cezayir'in, Çin'in Ukrayna konusunda tarafsız ve adil duruşundaki ısrarını takdirle karşıladığını ve barış ve istikrarın yeniden sağlanması için müzakereler yoluyla çözüm bulunmasından yana olduğunu söyledi.

Wang, Xi ve Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un rehberliğinde Çin ve Cezayir'in, karşılıklı sağlam güveni ve ikili işbirliğinin sürekli derinleştirilmesiyle sık ve yakın temasları sürdürdüğünü ve yüksek düzeyde ikili kapsamlı stratejik ortaklığın tam olarak gösterildiğini söyledi. Cezayir'in önemli bir gelişmekte olan ülke ve yükselen ekonomilerin bir temsilcisi olduğuna dikkat çeken Wang, Çin'in Cezayir'i GDI Dostlar Grubu'na katılan ilk üyelerden biri olarak bu inisiyatifi aktif olarak uyguladığı için takdir ettiğini ve küresel barış ve kalkınmada yapıcı bir rol oynamak için Cezayir ile birlikte çalışmaya istekli olduğunu ifade etti. Görüşme sırasında iki taraf, ikili pratik işbirliğine yeni dinamikler katmak üzere diğerlerinin yanı sıra Çin-Cezayir kapsamlı stratejik işbirliği için beş yıllık plan, Kuşak ve Yol işbirliği planı ve başlıca alanlarda işbirliği için üç yıllık planın imzalanması amacıyla müzakerelerin hızlandırılması konusunda anlaştı. Her iki taraf Çin ve Arap ülkeleri arasındaki işbirliğini derinleştirme konusunda da anlaştı. Çin'in, Cezayir'i Arap Birliği'nin dönem başkanı olarak rolünü oynaması ve Arap Birliği zirvesini iyi bir şekilde düzenlemesi konusunda desteklediği ve Cezayir'in BRICS ailesine katılmasını memnuniyetle karşıladığı belirtildi. İki taraf ayrıca birliği güçlendirmeyi, BM Antlaşması'nın amaç ve ilkelerini ortaklaşa desteklemeyi, uluslararası eşitlik ve adaleti ortaklaşa teşvik etmek için içişlerine karışmama ilkesini ortaklaşa korumayı kabul etti.