Çin ve Asean'dan Bölgesel İşbirliğini Sürdürme Taahhüdü

BEİJİNG, 28 Mart (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi, Pazartesi günü Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Genel Sekreteri Kao Kim Hourn ile Beijing'de bir araya geldi.

BEİJİNG, 28 Mart (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi, Pazartesi günü Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Genel Sekreteri Kao Kim Hourn ile Beijing'de bir araya geldi.

Aynı zamanda ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang, Kao Kim Hourn'u ASEAN Genel Sekreteri olarak başladığı yeni görevini tebrik etti ve ASEAN dışı ülkelere yaptığı ziyaretlerin ilk durağı olarak Çin'i ziyaret ettiği için minnettarlığını ifade etti.

ASEAN'ın en büyük komşusu olan Çin'in ASEAN'a her zaman samimi ve özverili şekilde destek verdiğini söyleyen Wang, Çin'in, yeni şartlar altında ASEAN'ın entegrasyon ve toplum inşası sürecini güçlü şekilde desteklemeye, kalkınmaya yönelik stratejik bağımsızlık ve dayanışma çabalarına destek vermeye ve ASEAN merkezli bölgesel işbirliği yapısının sürdürülmesini desteklemeye devam edeceğini belirtti.

Wang ayrıca iki tarafın, Çin ve ASEAN'da yaşayan 2 milyardan fazla insan için modernizasyona yönelik yüce gayeyi geliştirmek üzere el ele vermesi gerektiğini vurguladı.

Wang, iki tarafın, Kuşak ve Yol İnisiyatifi ile ASEAN Hint-Pasifik Görünümü arasında uyum ve işbirliği için çaba göstermesi, barış, huzur, refah ve güzel bir çevreye sahip ortak bir anavatan kurması ve ortak bir geleceğe sahip daha yakın bir Çin-ASEAN topluluğunu teşvik etmesi gerektiğini söyledi.

Wang, son yıllarda şekillenen barışçı kalkınma ortamının korunması, Soğuk Savaş zihniyetinin kesinlikle reddedilmesi ve büyük ülkeler arasındaki ihtilafları veya kamp tabanlı cepheleşmeleri körüklemeye yönelik her türlü girişime karşı çıkılması çağrısında bulundu.

Hourn ise Çin'in, ASEAN'ın hem iyi bir komşusu ve dostu hem de uzun dönemli güvenilir işbirliği ortağı olduğunu belirtti. Genel Sekreter, derin bir temele ve geniş alanlara sahip ikili işbirliğinin verimli sonuçlar verdiğini ifade etti.

Genel Sekreter, ASEAN'ın Çin ile olan kapsamlı stratejik ortaklığını derinleştirmeye, bölgesel barış ve istikrarı birlikte korumaya ve ticaret, yatırım, dijital ekonomi ve yeşil kalkınma alanlarında işbirliğini güçlendirmeye hazır olduğunu belirtti. Hourn ayrıca, enerji dönüşümünü destekleme, bağlantısallık ve halklar arası alışverişleri ilerletme ve ikili ilişkileri daha da geliştirmek üzere işbirliği potansiyelini ortaya çıkarmak için Çin ile birlikte çalışma yönünde istekli olduklarını sözlerine ekledi.