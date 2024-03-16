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Çin Uzay İstasyonunda Malzeme Araç Dışı Maruziyet Testleri Tamamlandı

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Çin Bilimler Akademisine bağlı Ulusal Uzay Bilimi Merkezi, ülkenin uzay istasyonundaki malzeme araç dışı maruziyet testlerinin tamamlandığını ve deney ekipmanları ve malzeme örneklerinin ilk partisinin güvenli şekilde yörüngedeki uzay aracına alındığını bildirdi.

BEİJİNG, 16 Mart (Xinhua) -- Çin Bilimler Akademisine bağlı Ulusal Uzay Bilimi Merkezi, ülkenin uzay istasyonundaki malzeme araç dışı maruziyet testlerinin tamamlandığını ve deney ekipmanları ve malzeme örneklerinin ilk partisinin güvenli şekilde yörüngedeki uzay aracına alındığını bildirdi.

Merkezden Cuma günü yapılan açıklamaya göre, deney malzeme ve örnekleri, Dünya'daki bilim insanlarıyla işbirliği içinde ve istasyonun robot kolunun yardımıyla Perşembe günü saat 21.00 itibarıyla uzay istasyonunun dış mekanından istasyonun hava kilidi modülüne alındı.

Yörüngedeki taykonot mürettebatı, hava kilidi modülüne alınan deney grubunu sonrasında laboratuvar modülüne götürerek örnekleri parçalara ayırıp depoladı. Merkez, söz konusu örneklerin Shenzhou uzay aracı ile Dünya'ya getirileceğini ve müteakip araştırmalar için bilim insanlarına verileceğini kaydetti.

8 Mart 2023'te fırlatılan malzeme araç dışı maruziyet deney ekipmanı, bir yıldır yörüngede bulunuyordu. 400'ün üzerinde kurulu malzeme örneğinin ilk partisi metalik ve metalik olmayan malzemeler olarak ayrıldı.

Merkezden yapılan açıklamaya göre yörüngedeki taykonotlar, Mayıs 2024'te deney ekipmanına yeni bir örnek partisi monte ederek yeni bir uzay maruziyet testi turu gerçekleştirecek.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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