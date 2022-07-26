Çin Ulusal Göç İdaresi: Çin Kovid-19'a Yönelik Sınır Kontrollerini Sürdürüyor

BEİJİNG, 26 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ulusal Göç İdaresi (NIA) Sözcüsü Zhang Ning Salı günü yaptığı açıklamayla NIA'nın, insanların sınır ötesi seyahate yönelik ihtiyaçlarını tam olarak karşılamak üzere değişen Kovid-19 durumuna bağlı olarak giriş ve çıkış kontrol önlemlerinde ayarlama ve iyileştirmelerde bulunmaya devam edeceğini söyledi. Sözcü Zhang, göç idaresinin, ülkenin dışa açılma çalışmalarının ve uluslararası alışveriş ve işbirliklerinin teşvik edilmesi amacıyla işletmelerin üretim ve operasyonlarını kolaylaştırmaya devam edeceğini belirtti. Zhang şu anda rutin Kovid-19 kontrol önlemlerinin uygulandığı Çin'de göç yetkililerinin, yabancı ülkelere seyahat etmesi gerekli olan kişiler için giriş ve çıkış belgelerini vakit geçirmeksizin işlemden geçirdiğini dile getirdi. Seyahat amaçları arasında Kovid-19 önleme ve tedavi çalışmaları, kilit önemdeki mühendislik projelerine katılım, üretim ve günlük ihtiyaçlarının nakliyesi, iş, istihdam, üretim, bilimsel araştırma, yurtdışında eğitim, sınavlar, akademik değişim programları, tıbbi tedavi, aile üyeleri ve akrabaları ziyaret, yaşlı, hamile ya da doğum yapmış kadınların bakımı, yakın akrabaların düğün ya da mezuniyet törenine katılma, aile birleşimi ve yurtdışındaki acil durumlarla ilgilenme gibi konular yer alıyor. Son derece acil durumlar için ekspres hizmetler de sağlanacak. NIA tarafından düzenlenen basın toplantısında Salı günü açıklanan verilere göre 2022'nin ikinci çeyreğinde Çin'in göç yetkilileri tarafından kayda alınan sınır ötesi yolcu sayısı, bir önceki çeyreğe göre yüzde 5,64'lük artışla 32,29 milyon oldu.