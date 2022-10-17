Çin Komünist Partisi'nin 20. Ulusal Kongresi Adına Pul Basıldı
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BEİJİNG, 17 Ekim (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 20. Ulusal Kongresi için basılan pulları içeren ilk gün zarfları görülüyor, 16 Ekim 2022. Çin Posta şirketi, Pazar günü başlayan 20. ÇKP Ulusal Kongresi'ni kutlamak üzere iki anma pulu ve bir pul sayfasından oluşan bir set çıkardı.
BEİJİNG, 17 Ekim (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 20. Ulusal Kongresi için basılan pulları içeren ilk gün zarfları görülüyor, 16 Ekim 2022.
Çin Posta şirketi, Pazar günü başlayan 20. ÇKP Ulusal Kongresi'ni kutlamak üzere iki anma pulu ve bir pul sayfasından oluşan bir set çıkardı. (Fotoğraf: Lan Hongguang/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel