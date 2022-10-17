Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çin Komünist Partisi'nin 20. Ulusal Kongresi Adına Pul Basıldı

Güncel Haberler

Çin Komünist Partisi'nin 20. Ulusal Kongresi Adına Pul Basıldı

BEİJİNG, 17 Ekim (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 20. Ulusal Kongresi için basılan pulları içeren ilk gün zarfları görülüyor, 16 Ekim 2022. Çin Posta şirketi, Pazar günü başlayan 20. ÇKP Ulusal Kongresi'ni kutlamak üzere iki anma pulu ve bir pul sayfasından oluşan bir set çıkardı.

BEİJİNG, 17 Ekim (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 20. Ulusal Kongresi için basılan pulları içeren ilk gün zarfları görülüyor, 16 Ekim 2022.

Çin Posta şirketi, Pazar günü başlayan 20. ÇKP Ulusal Kongresi'ni kutlamak üzere iki anma pulu ve bir pul sayfasından oluşan bir set çıkardı. (Fotoğraf: Lan Hongguang/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title