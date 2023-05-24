Çin'in Xinjiang Bölgesinde Gül Yetiştiriciliği Yerel Ekonomiye Canlılık Getiriyor

Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'ne bağlı Yutian ilçesinde, çeşitli türlerdeki güller yerel ekonomiye canlılık getiriyor.

Çin'in en büyük çölü olan Taklamakan'ın güney ucundaki Hotan ilinin Yutian ilçesinde, gül yetiştiriciliği uzun bir geçmişe dayanıyor.

SES 1 (Uygurca): ZORHEGULİ YAKUF, Köylü:

"Her Mayıs ayında, güller açtığında buraya gelip gül topluyorum. 1 kilogram gül toplamam karşılığında 3 yuan (yaklaşık 0,42 ABD doları) alıyorum. Günde 40 kilogramdan fazla gül topladığım için yaklaşık 150 yuan (yaklaşık 21,23 ABD doları) kazanıyorum. Çevrem, arkadaşlarım ve ailem buraya gelip gül topluyor. Üç yıldır burada çalışıyorum."

2022'de Hotan ilinde toplam 3.746 hektarlık alanda gül dikildi. Bunun 3.206 hektarı ise Yutian'da bulunuyor.

Gül yetiştirme ve işleme işi; yetiştirme, ekme, toplama, işleme ve satış aşamalarını kapsayan önemli bir yerel sektör haline geldi. Bu sektör, halka umut dolu bir gelecek vadediyor.

SES 2 (Çince): YAN YONGJUN, Xinjiang Yutian Guimi Biyolojik Teknoloji Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı:

"Aldığımız siparişler her yıl daha da artıyor. Bu yıl, geçen yıla göre yüzde 30 daha fazla sipariş aldık. Siparişler arttıkça çiçek çiftliğinde çalışanların kazancı da artıyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Yutian'dan bildiriyor. (XHTV)