Çin'in Otomobil İhracatı 2024 Yılında Artış Gösterdi

BEİJİNG, 17 Mart (Xinhua) -- Çin'in otomobil ihracatı 2024 yılının ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 30,5 artış gösterdi.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin verilerine göre söz konusu dönemde toplam 822.000 araç ihraç edildi.

Binek araç ihracatı yılın ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,5 artışla 686.000 adede yükselirken, ticari araç ihracatı ise yüzde 25,9 artarak 136.000 adede ulaştı.

Veriler ayrıca Çin'in bu dönemde yıllık yüzde 7,5 artışla 182.000 adet yeni enerjili araç ihraç ettiğini gösterdi.