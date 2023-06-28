Çin'in Ölü Denizi Olarak Bilinen Tuz Gölünden Renkli Görüntüler

"Çin'in Ölü Denizi" olarak bilinen ve çeşitli renklerdeki tabakalardan oluşan Yuncheng Tuz Gölü, Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletine bağlı Yuncheng şehrinde dünyaca ünlü bir iç tuz gölü olarak öne çıkıyor.