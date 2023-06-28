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Çin'in Ölü Denizi Olarak Bilinen Tuz Gölünden Renkli Görüntüler

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"Çin'in Ölü Denizi" olarak bilinen ve çeşitli renklerdeki tabakalardan oluşan Yuncheng Tuz Gölü, Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletine bağlı Yuncheng şehrinde dünyaca ünlü bir iç tuz gölü olarak öne çıkıyor.

"Çin'in Ölü Denizi" olarak bilinen ve çeşitli renklerdeki tabakalardan oluşan Yuncheng Tuz Gölü, Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletine bağlı Yuncheng şehrinde dünyaca ünlü bir iç tuz gölü olarak öne çıkıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Yuncheng kentinden bildiriyor.(XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Tuz Gölü Shanxi Güncel Haberler

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