Çin'in Meitan İlçesinde Çay Endüstrisi Kırsal Kalkınmayı Hızlandırıyor

Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletindeki Meitan, çay üreticisi bir ilçe olarak, çay ekim üssü ölçeğini sürekli olarak artırırken endüstri zincirini genişletmek için çay işleme süreçlerini geliştirdi ve çay endüstrisinin diğer endüstrilerle entegrasyonunu teşvik etti.

Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletindeki Meitan, çay üreticisi bir ilçe olarak, çay ekim üssü ölçeğini sürekli olarak artırırken endüstri zincirini genişletmek için çay işleme süreçlerini geliştirdi ve çay endüstrisinin diğer endüstrilerle entegrasyonunu teşvik etti.

Böylece çay endüstrisi Meitan'ın kırsal ekonomisinin temel endüstrisini haline geldi.

Meitan ilçesi, "Çin'in Çay Endüstrisinde İlk 100 İlçe" listesinde 2020 ve 2021 yıllarında ilk sırada yer aldı.

SES (Çince): YANG DONG, Meitan İlçesi Tarım ve Kırsal Kalkınma Bürosu Çay Endüstrisi Geliştirme Merkezi:

"Meitan ilçe yönetimi çay endüstrisini daima birincil önceliği olarak görmüştür. Meitan'da toplam 600.000 mu (40.000 hektar) ekolojik çay tarlası bulunuyor ve bunlar arasında Yongxing çay ekim üssü yaklaşık 100.000 mu'luk bir alana sahip. 2021'de çayın yıllık üretim değeri 6,74 milyar yuan (yaklaşık 948 milyon ABD doları) oldu ve çay endüstrisinin yıllık kapsamlı geliri 16,7 milyar yuana ulaştı."

Çay endüstrisi, beş kasaba ve 64 köyün yoksulluktan kurtulmasına yardımcı olurken söz konusu yerleşim yerlerinde yaşayan 17.800 kişi bundan yararlandı.

Çay endüstrisini geliştirmek ve Meitan'da kırsal canlanmayı teşvik etmek için, internet üzerinden canlı yayın ve e-ticaretin kullanılması, turizm projelerinin geliştirilmesi ve çay endüstrisinin yüksek kaliteli gelişiminin teşvik edilmesi dahil olmak üzere birçok önlem alınıyor.

Meitan İlçe yönetimi ayrıca, çay endüstrisini daha iyi geliştirmek ve çay ürünlerinde bilimsel araştırma sonuçlarının uygulanmasını hızlandırmak için Zhejiang Üniversitesi ile birlikte aktif olarak çalışıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Guiyang'dan bildiriyor.(XHTV)