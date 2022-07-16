Çin'in Kuzeydoğusunda Uluslararası Otomobil Fuarı Açıldı

CHANGCHUN, 16 Temmuz (Xinhua) -- 19. Çin (Changchun) Uluslararası Otomobil Fuarı Cuma günü, Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin merkezi Changchun'da başladı. 200.000 metrekarelik bir alana yayılan fuarda 9 kapalı sergi salonu ve 4 açık hava sergi alanı bulunuyor. Bugüne kadar yurtiçi ve yurtdışından toplam 155 otomobil markası ve 128 firma fuara kayıt yaptırdı. BYD ve SAIC Audi dahil olmak üzere 10'dan fazla yeni enerjili araç markası da etkinlik sırasında yeni ve öne çıkan modellerini sergileyecek.

Changchun belediye yönetimi, bireysel tüketicilerin otomobil alımlarını sübvanse etmek için 40 milyon yuan (yaklaşık 5,9 milyon ABD doları) yatırım yapacak. Ülkede yaşayanların sahip olduğu 310 milyon otomobilin bulunduğu Çin, dünyanın en büyük otomobil pazarı. 2021'de otomobil ve ilgili ürünlerin perakende satışları, ülkenin sosyal tüketim ürünlerinin perakende satışlarının yüzde 9,9'unu oluşturdu.

Xinhua / Güncel