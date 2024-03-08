Çin'in kendi geliştirdiği C919 uçağı yeni bir rota ile faaliyete başladı

SHANGHAİ, 8 Mart (Xinhua) -- Çin'in kendi geliştirdiği büyük yolcu uçağı C919, Cuma günü Shanghai kenti ile Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi olan tarihi Xi'an kenti arasındaki yeni rotada faaliyete başladı.

China Eastern Havayolları tarafından işletilen MU2152 sefer sayılı uçuş, Shanghai Hongqiao Uluslararası Havalimanı'ndan saat 08.40 sularında kalkarak Xi'an Xianyang Uluslararası Havalimanı'na doğru yola çıktı. Böylelikle C919'un kullanıldığı üçüncü tarifeli rota faaliyete geçmiş oldu.

İlk ticari uçuşunu Mayıs 2023'te gerçekleştiren C919, o tarihten bu yana Shanghai ile Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu arasında tarifeli uçuşlar gerçekleştiriyor. Uçağın kullanıldığı ikinci tarifeli rota ise Beijing ile Shanghai mega kentlerini birbirine bağlıyor.

China Eastern Havayolları'nın C919 filosu, 29 Şubat itibarıyla 1.131 ticari uçuşu tamamlayarak 3.272 güvenli uçuş saatini aştı ve 145.000'den fazla yolcu taşıdı.