Üye Girişi
Haberler

Çin'in kendi geliştirdiği C919 uçağı yeni bir rota ile faaliyete başladı

Güncelleme:

Çin'in kendi geliştirdiği büyük yolcu uçağı C919, Shanghai ile Xi'an arasında yeni bir rota ile faaliyete geçti. China Eastern Havayolları tarafından işletilen uçuş, C919'un kullanıldığı üçüncü tarifeli rota oldu. C919, Mayıs 2023'ten bu yana tarifeli uçuşlar gerçekleştiriyor ve 1.131 ticari uçuş tamamladı.

SHANGHAİ, 8 Mart (Xinhua) -- Çin'in kendi geliştirdiği büyük yolcu uçağı C919, Cuma günü Shanghai kenti ile Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi olan tarihi Xi'an kenti arasındaki yeni rotada faaliyete başladı.

China Eastern Havayolları tarafından işletilen MU2152 sefer sayılı uçuş, Shanghai Hongqiao Uluslararası Havalimanı'ndan saat 08.40 sularında kalkarak Xi'an Xianyang Uluslararası Havalimanı'na doğru yola çıktı. Böylelikle C919'un kullanıldığı üçüncü tarifeli rota faaliyete geçmiş oldu.

İlk ticari uçuşunu Mayıs 2023'te gerçekleştiren C919, o tarihten bu yana Shanghai ile Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu arasında tarifeli uçuşlar gerçekleştiriyor. Uçağın kullanıldığı ikinci tarifeli rota ise Beijing ile Shanghai mega kentlerini birbirine bağlıyor.

China Eastern Havayolları'nın C919 filosu, 29 Şubat itibarıyla 1.131 ticari uçuşu tamamlayarak 3.272 güvenli uçuş saatini aştı ve 145.000'den fazla yolcu taşıdı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Shanghai Çin Ulaşım Havacılık Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEM Parti İstanbul Sultangazi Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Sultangazi adayı Erol Tunç ve Fatma Yeni kimdir? DEM Parti İstanbul Beşiktaş Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Beşiktaş adayı Adem Aktaş kimdir? Murat Demirkol kimdir? Zafer Partisi İstanbul- Silivri Belediye Başkan adayı Murat Demirkol kaç yaşında, nereli? Emre Met kimdir? Zafer Partisi Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Emre Met kaç yaşında, nereli? DEM Parti İstanbul Bakırköy Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Bakırköy adayı Medeni Andok ve Elif Tokay Öztürk kimdir? Mustafa Turan kimdir? CHP İzmir Ödemiş Belediye Başkan Adayı Mustafa Turan kaç yaşında, nereli? Erman Uzun kimdir? CHP İzmir Narlıdere Belediye Başkan Adayı Erman Uzun kaç yaşında, nereli? Deniz Karakurt kimdir? CHP İzmir Menemen Belediye Başkan Adayı Deniz Karakurt kaç yaşında, nereli? İlkay Çiçek kimdir? CHP İzmir Menderes Belediye Başkan Adayı İlkay Çiçek kaç yaşında, nereli? Nilüfer Çınarlı Mutlu kimdir? CHP İzmir Konak Belediye Başkan Adayı Nilüfer Çınarlı Mutlu kaç yaşında, nereli? Nasuh Coşkun kimdir? CHP İzmir Kiraz Belediye Başkan Adayı Nasuh Coşkun kaç yaşında, nereli? Yaşar Öztürk kimdir? Zafer Partisi İstanbul- Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Yaşar Öztürk kaç yaşında, nereli? DEM Parti İzmir Aliağa Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Aliağa adayı Gül Ekici ve Hasan Çiftçi kimdir? Sema Bodur kimdir? CHP İzmir Kınık Belediye Başkan Adayı Sema Bodur kaç yaşında, nereli? Özcan Aksu kimdir? Zafer Partisi Beylikdüzü Belediye Başkan adayı Özcan Aksu kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title