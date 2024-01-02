Çin'in Heilongjiang eyaleti kış turizmi için popüler bir nokta haline geldi

HARBİN, 2 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin bol miktardaki buz ve kar kaynakları, eyaleti ülkedeki kış turizmi için en popüler noktalardan biri haline getirdi. Eyalet, yeni yıl tatili sırasında çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırladı.