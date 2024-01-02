Çin'in Heilongjiang eyaleti kış turizmi için popüler bir nokta haline geldi
Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaleti, bol miktardaki buz ve kar kaynaklarıyla kış turizmi için tercih edilen bir nokta haline geldi. Yeni yıl tatili sırasında eyalet, birçok yerli ve yabancı turisti ağırladı.
HARBİN, 2 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin bol miktardaki buz ve kar kaynakları, eyaleti ülkedeki kış turizmi için en popüler noktalardan biri haline getirdi. Eyalet, yeni yıl tatili sırasında çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırladı.