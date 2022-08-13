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Çin'in Güneybatısında Yeni Orkide Türü Bulundu

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Çin'in Güneybatısında Yeni Orkide Türü Bulundu

BEİJİNG, 13 Ağustos (Xinhua) -- Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Chengdu Biyoloji Enstitüsü Cuma günü yaptığı açıklamada, Çinli araştırmacıların Sichuan eyaletindeki bir dev panda yaşam alanında yeni bir orkide türü keşfettiğini duyurdu.

BEİJİNG, 13 Ağustos (Xinhua) -- Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Chengdu Biyoloji Enstitüsü Cuma günü yaptığı açıklamada, Çinli araştırmacıların Sichuan eyaletindeki bir dev panda yaşam alanında yeni bir orkide türü keşfettiğini duyurdu. Bu yeni türün bilimsel adı, Dev Panda Ulusal Parkı'nın Wo long bölgesinden esinlenilerek Gastrochilus wolongensis diye belirlendi. Tür ilk olarak parkta Kasım 2020'de enstitü araştırmacıları ve doğa koruma alanı çalışanları tarafından bulunmuştu. Uzun süren bir gözlem sürecinin ardından araştırmacılar, bitkinin çiçek örneklerini topladı ve bitkiyi yeni bir orkide türü olarak tanımladı. Enstitü, yapılan ek analizler sonucunda yeni türün, Gastr ochilus ciliaris ve Gastrochilus formosanus türlerinin yakın akrabası olduğunu belirtti. Enstitü; Gastrochilus'un, orkide familyasına ait bir bitki cinsi olduğunu bildirdi. Bu cinse ait 58 türün 17'si, Çin'in endemik türleri. Keşif, yakın zamanda Ecosystem Health and Sustainability dergisinde yayımlandı.

Xinhua / Güncel

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